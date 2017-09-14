Увеличение торговых преференций ЕС для Украины вступит в силу 1 октября

Представитель Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий заявляет, что увеличение торговых преференций Европейского Союза для Украины вступит в силу 1 октября.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам Точицкого, в среду, 13 сентября, в Страсбурге (Франция) в рамках пленарного заседания Европейского парламента состоялось подписание Президентом парламента и эстонским председательством регламента ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций ЕС сроком действия на 3 года.

«Подписание завершает почти год упорных усилий наших европейских партнеров о предоставлении Украине дополнительных преференций для ряда важных товаров украинского аграрного и промышленного экспорта. Ожидается, что этот законодательный акт ЕС начнет действовать с 1 октября текущего года», — написал Точицкий.

Отдельные дополнительные преференции для аграрных товаров, по его словам, станут доступны для украинских производителей с 1 января 2018 года.

Источник — https://ukranews.com/news/518670-uvelychenye-torgovykh-preferencyy-es-dlya-ukrayny-vstupyt-v-sylu-1-oktyabrya