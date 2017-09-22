Уже 287 украинских производителей продуктов животноводства имеют право экспорта в ЕС

Еще одно украинское предприятие-производитель молокопродуктов получило право на экспорт собственной продукции на рынок Евросоюза. Теперь 287 украинских производителей продуктов животного происхождения имеют право на поставки в ЕС.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

«Теперь в страны Европейского Союза имеют право экспорта 287 украинских предприятий, в том числе 107 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов. Также в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перовое сырье, кожсырье, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что украинские предприятия, которые придерживаются стандартов Европейского Союза получают возможность выходить со своей продукцией на рынки третьих стран.

Источник – https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2310543-uze-287-ukrainskih-proizvoditelej-produktov-zivotnovodstva-imeut-pravo-eksporta-v-es.html