Украина движется в правильном направлении, — президент ЕБРР во время встречи с Гройсманом

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Президент ЕБРР отметил, что возвращение Украины к экономическому росту — это очень хороший знак. «Думаю, что это очень хорошая новость. Еще многое предстоит сделать и пройти долгий путь к восстановлению, но Украина движется по этому пути», — сказал Чакрабарти.

Он подчеркнул, что Украина остается в числе стран — крупнейших объектов инвестирования Банка и руководство ЕБРР рассчитывает на успешную реализацию ряда уже начатых совместных проектов — в частном секторе, в газовой сфере, сфере муниципального и железнодорожного транспорта, а также в сфере реформирования крупных государственных компаний.

«Мы заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов и количества проектов, которые могут быть реализованы в Украине», — сказал Гройсман.

Источник — https://censor.net.ua/news/455354/ukraina_dvijetsya_v_pravilnom_napravlenii_prezident_ebrr_vo_vremya_vstrechi_s_groyismanom