Украина и Германия будут расширять сотрудничество в области лесного хозяйства

Поддержка реформирования лесной отрасли Украины, сотрудничество научных учреждений Украины и Германии, пути решения проблемы массового усыхания лесов являются основными темами для расширения сотрудничества с Федеральным Министерством продовольствия и сельского хозяйства и Немецко-украинским агрополитическим диалогом. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь во время визита украинской делегации в Германию, передает пресс-служба КМУ.

В течение пятидневного визита украинская делегация в составе представителей Минагрополитики, Минприроды, Гослесагентства, научных и общественных организаций изучала опыт и нарабатывала пути сотрудничества по эффективному управлению устойчивым многофункциональным лесным хозяйством.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250293181&cat_id=244843950