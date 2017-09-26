Украина — один из главных доноров европейской безопасности, — Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с канадскими парламентариями

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины встретилась с членами Постоянного Комитета по вопросам национальной обороны Палаты общин Парламента Канады. Речь шла об украинско-канадских отношениях и перспективах расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны – сообщает пресс-служба КМУ.

Представители Парламента Канады подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе за сохранение территориальной целостности и установления мира.

Вице-премьер-министр проинформировала делегацию о ситуации на востоке Украины, подчеркнув постоянное нарушение пророссийскими незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей, вследствие чего продолжают гибнуть военнослужащие и гражданское население. Она подчеркнула важность оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году, и выразила надежду, что Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы наше государство могло получить канадское автоматическое огнестрельное оружие для защиты своих границ.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина — один из главных доноров европейской безопасности, который помогает защитить Европу от российского авторитарного режима. Она напомнила, что в июне этого года Верховная Рада законодательно подтвердила стремление Украины вступить в НАТО. Украина активно работает над достижением высоких стандартов Альянса и рассчитывает на поддержку со стороны союзников и партнеров в процессе евроатлантической интеграции.

Во время встречи стороны также уделили внимание структурным реформам в Украине в различных областях, в частности, приватизации государственного имущества, вопросам энергетической безопасности, гендерному равенству, борьбе с коррупцией и судебной реформе.

Источник — http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=250295766&cat_id=244843950