Украина подписала конвенции Совета Европы против торговли органами и по культурным ценностям

Украина подписала две конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами и в отношении преступлений, связанных с культурными ценностями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы — пишет «Европейская правда».

«Украина подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами и Конвенцию Совета Европы о преступлениях, связанных с культурными ценностями», — говорится в сообщении.

Конвенция против торговли человеческими органами криминализирует торговлю органами в случаях, когда речь не идет о торговле людьми.

Как и другие уголовно-правовые акты, конвенция также включает положения, направленные на предотвращения такой практики и защиты жертв. Этот документ дополняет существующую международную правовую базу против торговли людьми (в том числе с целью изъятия органов), которая не покрывает отдельные преступления, связанные с трансплантацией, и исполнителей, таких как хирурги, привлечение которых лежит в основе преступной деятельности.

Конвенция относительно преступлений, связанных с культурными ценностями, направлена на предотвращение и борьбу с незаконным оборотом и уничтожением культурных ценностей в рамках действий Организации по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Конвенция, открытая для подписания любой страной мира, также имеет целью содействовать международному сотрудничеству для борьбы с этими преступлениями.

Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/11/7070803/

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