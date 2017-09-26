Украина работает над развитием органического земледелия

Украина занимает 11-е место в Европе по площади сертифицированных земель для органического сельского хозяйства — об этом сообщает издание «Agronews» со ссылкой на пресс-службу МинАПК.

«Со стороны Украины мы осознаем наши обязательства по внедрению полноценной системы государственного регулирования и контроля в области органического сельского хозяйства. Наши партнеры в США или ЕС, где украинская органика потребляется в первую очередь, ожидают от нас не только имплементации норм нового законопроекта №5448, который на данный момент ожидает голосования в ВРУ, но и быстрого создания открытой и прозрачной базы данных производителей органической продукции в Украине», — заявила заместитель министра АПК Ольга Трофимцева.

По ее мнению, эти два сверхважных шага помогут сделать украинский рынок «органики» прозрачным и дадут нам аргументы в общении с импортерами украинской продукции в случае фальсификаций или недобросовестной конкуренции.

По словам Ольги Трофимцевой, как представители Европейской Комиссии, так и представители USDA согласились с тем, что основными инструментами повышения уровня прозрачности торговых цепочек в органическом секторе должны быть более активное использование новейших информационных технологий и быстрый обмен информацией между уполномоченными органами государственного контроля стран экспортеров и импортеров. Также создание унифицированных и гармонизированных баз данных по производству и торговле органической продукцией, унификация правил и требований к производителям, органам сертификации и контроля.

Справка: Ключевые страны, импортирующие украинскую органику: Германия, Австрия, Польша, Италия, Франция, Нидерланды, Дания, Швейцария, США, Канада. Статистика по органическому производству, по данным мониторинга, проведенного МинАПК и Офисом поддержки реформ, по состоянию на 31.12.2016 г.: площадь сертифицированных органических земель – 156 879 га; общая площадь сельскохозяйственных земель, контролируемых сертификационными органами – 306 366 гa, общее количество органических операторов — 414 (в том числе 128 трейдеров, переработчиков, операторов без данных по общей площади земель и сертифицированной площади).

Источник — http://agronews.ua/node/82991