Украина хочет остаться газотранспортной страной для ЕС, — Павел Климкин

Украина сумела стать независимой от российского импорта газа, но хочет оставаться важной газотранспортной страной для поставок «Газпрома» в Европу. Об этом заявил в интервью министр иностранных дел Украины Павел Климкин – передает издание Financial DaiLy eXpress.

Украина была энергетическим наркоманом — просто тратила энергию. Сейчас более 600 дней мы не покупаем российский газ. У нас есть собственное производство, и мы покупаем газ из Европейского Союза, из европейских центров, — сказал Климкин.

В сущности, наиболее рентабельным и безопасным вариантом является использование украинской газотранспортной системы, которая абсолютно уникальна в смысле ее пропускной способности. Но, конечно же, это часть более широкого использования Украины в европейском энергетическом пространстве, — сказал Климкин.

Но речь идет не только о газе. Речь идет, например, о параллельном функционировании электрических сетей. Речь идет о том, чтобы Украина стала частью Энергетического союза, — добавил он.

На вопрос о том, ближе ли Киев к ЕС или США, Климкин сказал, что Украина уже является частью трансатлантического пространства.

В этом смысле Украина часть трансатлантических структур. Европейский союз является частью этого мероприятия, а НАТО — еще одна часть этого мероприятия, — сказал он.

Источник — http://fdlx.com/politic/98165-ukraina-xochet-ostatsya-gazotransportnoj-stranoj-dlya-es-pavel-klimkin.html