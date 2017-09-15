Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ — президент ЕБРР

Несмотря на явные успехи в реформировании украинской экономики, темпы их реализации до сих пор остаются медленными.

Об этом президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в выступлении во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент «Европейской правды».

«Реформы не могут быть самоцелью. Они должны способствовать устойчивому развитию Украины. Но для этого нужно демонтировать последние препятствия для инвестирования в страну. Эти годы мы способствовали проведению этих реформ. Но постоянно ощущали сопротивление нашим попыткам», — заявил Чакрабарти.

«Украина должна сделать больше для защиты прав собственности и активизировать борьбу с коррупцией. Для этого Украина должна сделать больше, если хочет войти из зоны тьмы в зону света», — считает президент ЕБРР.

Среди ключевых реформ Чакрабарти назвал продолжение оздоровления финансового сектора, «Нафтогаза», а также земельную реформу.

«Мы готовы способствовать привлечению инвесторов в украинскую экономику, но решение этих проблем требует политического решения», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году ЕБРР увеличит инвестиции в реализацию проектов в Украине до 1 млрд евро.

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/15/7071017/