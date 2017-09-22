Украинская полиция получит скандинавский опыт при содействии Консультативной миссии ЕС

В Швеции полиция пользуется чуть ли не самым высоким в мире уровнем общественного доверия. Регулярные опросы подтверждают, что более 90% шведов доверяют своим полицейским. Такое доверие можно отчасти объяснить тем, что полиция всегда готова не только выявлять проблемы, но и делать все для их устранения, пишет Кястутис Ланчинскас, глава Консультативной миссии ЕС, в своей статье для «Европейской правды».

Шведская модель оказалась действенной, некоторые ее элементы взяли на вооружение полицейские службы других стран Европы. «Поэтому мы с коллегами в Консультативной миссии ЕС очень рады, что Национальная полиция Украины, которая постоянно прилагает усилия, чтобы сделать свою службу более европейской, решила положить в основу своей новой модели охраны общественного порядка так называемый «скандинавский подход»», — отмечает глава миссии ЕС.

С 25 сентября Консультативная миссия ЕС начнет проведение в Украине тренингов в рамках программы подготовки командного состава подразделений полиции по охране общественного порядка. В первом пилотном тренинге примут участие 22 командира. Курс предусматривает подготовку командиров трех уровней: стратегического (соответствует европейскому «золотому»), операционного («серебряного») и тактического («бронзового»).

Следует отметить, что страны никогда слепо не копируют готовые полицейские модели: деятельность полиции в современной Европе больше напоминает «мозаику» из общих идей, адаптированных с учетом местных потребностей.

Так что новая украинская модель не будет полностью «скандинавской». Она будет украинской, но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена в других странах, и будет ориентирована на защиту прав человека.

Главным принципом скандинавского подхода является так называемое «содействие», то есть роль полиции заключается в том, чтобы гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не в ограничении их прав.

Действовать жестче полиция должна лишь в случае возникновения серьезной угрозы эскалации. Если же с самого начала взволновать толпу шлемами и щитами, эффект может быть противоположный ожидаемому.

«Надеемся, что применение новой модели охраны общественного порядка в Украине будет столь же успешным, как и в других странах, и это поможет уменьшить проявления насилия во время демонстраций, футбольных матчей и других массовых мероприятий, — пишет Ланчинскас. — Конечно, новый подход не изменит все за одну ночь и не сможет полностью устранить проблему насилия на массовых собраниях. Однако он может стать важным шагом на пути к полному обновлению методов полицейской работы в Украине, благодаря которому массовые собрания будут рассматриваться как право людей, которое надо защищать, а не как угроза, которой нужно бояться».

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2017/09/21/7071318/