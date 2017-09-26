Украинские сливы везут в страны ЕС через Польшу

За последние 10 лет Украина экспортировала рекордный объем слив. Впервые со времен независимости главным покупателем фруктов стали страны ЕС. За последние 10 лет экспортировали в среднем 400-500 тонн этой продукции, а импортировали в 5-8 раз больше. Главным покупателем украинской сливы всегда была Россия.

В августе украинские экспортеры вывезли на внешний рынок около 1000 тонн свежих слив на сумму $ 625 000. Официально почти весь объем распределился между Польшей и Беларусью. Более 700 тонн украинских слив купила Польша на сумму $ 530 000. В Беларусь отправили 165 тонн слив на сумму $ 60 000, сообщает издание Landlord со ссылкой на «Инфо-Шувар».

«В этом году наша слива пришлась по вкусу требовательным покупателям в ЕС. Из-за холодной весны страны ЕС потеряли урожай сливы, а в Украине этот сезон наоборот оказался довольно урожайным, — комментирует Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы. — Из Польши украинские сливы отправлялись в Литву, Латвию, Германию, Великобританию. Украинские экспортеры выбирают такой путь, потому что из-за отсутствия в украинском хозяйствах соответствующих сертификатов экспортировать напрямую довольно трудно».

Закупочные цены на свежем рынке Польши варьируются в диапазоне 0,85-0,95 EUR/кг, польские переработчики декларируют закупку по 0,58-0,70 EUR/кг. Предпочтение европейские покупатели отдают сортам «Стэнли» и «Президент».

Ранее сообщалось, что Польша активно закупает украинские розы, которые с добавленной стоимостью продает в другие страны Евросоюза. Такая же ситуация с улитками, которые соседи перепродают в Латвию, Францию и Литву.

Источник — http://landlord.ua/ukrayinski-slivi-vezut-do-krayin-yes-cherez-polshhu/