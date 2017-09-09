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Улица мечты. Фонтанная

admin 1 Комментарий

Улица мечты. Фонтанная
Назад в прошлое по одной из мариупольских улиц. Домам, которые на ней построены более ста лет. У нее летнее название, а вот откуда оно — знают далеко не все.

Улица мечты. Фонтанная: 1 комментарий

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