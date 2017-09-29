Шесть украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты на 160 000 евро от ЕБРР

В рамках программы поддержки климатических инноваций шесть украинских стартапов получили от Европейского банка реконструкции и развития «климатические инновационные ваучеры» (КИВ) на сумму 160 000 евро. Всего на первом этапе ЕБРР получил заявки от более 40 компаний из разных регионов Украины.

Шестью победителями стали:

Ecoisme (Киев) – устройство для мониторинга эффективности потребления электроэнергии.

«Электрокарс» (Киев) – биллинговая система для зарядных станций электромобилей.

«Инженерные инновации» (Львов) – технология производства модульных железобетонных конструкций.

Институт экологии и энергосбережения (Киев) – программное обеспечение для работы котлов, работающих на биомассе.

«УкрЦентр-Груп» (Hempire, Киев) – изоляционный материал на основе технической конопли.

«ВТС-Комплект» (Днепр) – рекуператор из картона.

Климатические ваучеры ЕБРР работают следующим образом. Компании-победителю нужно решить какой-то вопрос по проекту. Для этого ей необходимо описать задачу, выбрать аккредитованного сервис-провайдера для ее решения и отправить заявку. Если она будет одобрена, то компания оплачивает 30% суммы подрядчику, а остальные 70% ему возмещает ЕБРР по выполнению работ, объяснил СЕО Ecoisme Иван Пасечник.

В рамках программы КИВ, общий бюджет которой составляет 1 млн евро, до конца 2018 года планируется поддержать около 50 инновационных проектов в сфере энергоэффективности. Размер гранта может составлять от 20 000 до 50 000 евро в зависимости от инновационности, сложности и потенциальных преимуществ от проекта.

Напомним, что программу КИВ в Украине ЕБРР запустил совместно с инкубатором Greencubator в марте 2017 года. Она проходит в рамках программы ЕБРР «Центр передачи технологий и финансов в сфере изменений климата» (FINTECC), которая финансируется Инвестфондом соседства ЕС. Она рассчитана на три года и ее общий бюджет составляет около 10 млн евро.

Источник — https://ain.ua/2017/09/22/klimaticheskiye-vaucheri-ebrr-1