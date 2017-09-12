Эстонское председательства в ЕС не признает «губернаторские выборы» в Севастополе
Эстонское председательство в ЕС не признает так называемые «губернаторские выборы» в оккупированном Россией Севастополе, которые являются нарушением как международного права, так и украинского законодательства.
Об этом заявил пресс-секретарь Эстонского председательства — сообщает «Европейская правда» со ссылкой на УНИАН.
«Эстония не признает правовую основу и легитимность любого «избирательного процесса», который проводит Российская Федерация на Крымском полуострове, который является явным нарушением международного права и законодательства Украины», — заявил пресс-секретарь.
Он напомнил, что Эстония продолжает осуждать незаконную аннексию и оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и не признает ее.
10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые «губернаторские выборы», в связи с чем МИД Украины выразило решительный протест Российской Федерации.
В Украине ожидают, что Евросоюз внесет в санкционный список участников выборов так называемого «губернатора Севастополя».
Ранее сообщалось, что Евросоюз не признает ни «губернаторских выборов» в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного «губернатора».
Источник — https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/11/7070784/