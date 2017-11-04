В Донецкой области при поддержке ЕС открыли «Цента развития местного самоуправления»

31 мая в Краматорске состоялось торжественное открытие Донецкого обособленного подразделения учреждения «Центр развития местного самоуправления».

Региональный Центр создан с целью содействия укреплению способности органов власти и местного самоуправления на центральном, региональном и местном уровнях.

Деятельность Регионального Центра поддерживается Программой «U-LEAD с Европой». Программа «U-LEAD с Европой» совместно финансируется Европейским Союзом и странами-членами, а именно Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией.

Во время открытия Центра был проведен круглый стол, посвященный процессам децентрализации в Донецкой области.

Источник – http://dn.gov.ua/vidkryttya-tsentru-rozvytku-mistsevogo-samovryaduvannya/

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