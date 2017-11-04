Мариупольский государственный университет — Европейская интеграция в сфере образования в действии

Аналитика

Максим Яли, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ГУ «Институт всемирной истории НАН Украины», член-корреспондент Академии политических наук

Несмотря на все сложности, связанные как с внутренними, так и внешними факторами, Украина продолжает свой тернистый путь по реализации цивилизационного выбора своих граждан – европейской интеграции. Уже совсем скоро вступит в действие безвизовый режим со странами ЕС, что, безусловно, станет важным шагом к конечной цели Украины – возвращению нашей страны в «европейскую семью» наций. Главным позитивным моментом от получения безвизового режима со странами ЕС является то, что именно молодое поколение нашей страны получит возможность без дополнительных проволочек и преград путешествовать в европейские страны, ощутить дух свободы, равенства и верховенства права, перенимать эти базовые ценности и внедрять их в Украине. Без чего, в принципе, невозможно достичь экономического процветания и выхода из той сложнейшей экономической и военно-политической ситуации, в которой находится наша страна последние три года с момента начала российской военной агрессии на Донбассе.

Особенно приятно отметить, что в такой ключевой сфере как гуманитарное образование, главной задачей которой является воспитание высоких моральных стандартов у молодого поколения, а также подготовка профессионалов в разных сферах для построения новой страны, Мариуполь с первых лет независимости Украины является одним из флагманов Украины.

Речь, конечно же, идет о Мариупольском государственном университете (МГУ), который благодаря его ректору Константину Васильевичу Балабанову и всему коллективу университета с первых лет своего существования активно занимается развитием международного сотрудничества на всех уровнях и внедрением европейских стандартов образования. Это в значительной степени способствует европейской интеграции Украины.

Также стоит подчеркнуть, что особую роль и актуальность международная деятельность МГУ играет именно сегодня в условиях российской агрессии. Университет использует свои международные связи для того, чтобы обратить внимание международного сообщества на Мариуполь — форпост Украины на Донбассе и показать, что город успешно живет, работает и учится.

И этот вклад в европейскую интеграцию нашей страны за четверть века сложно переоценить. Тем более в таком индустриальном городе как Мариуполь, граждане которого особенно на заре независимости нашей страны имели очень ограниченные возможности путешествовать, видеть своими глазами достижения иной модели развития государства, перенимать опыт и делиться им при возвращении на родину.

Делать подобные выводы мне позволяет и мой личный опыт, который я получил благодаря учебе в тогда еще Мариупольском гуманитарном институте в «шальные 90-е». Тогда абсолютное большинство граждан нашего города едва сводили концы с концами в условиях простоя градообразующих предприятий и глубочайшего экономического кризиса в стране, не говоря уже о путешествиях в Европу. Будучи студентом, благодаря усердию в изучении греческого языка я смог абсолютно бесплатно дважды пройти стажировку в ведущих университетах Греции и объехать с гастролями нашего студенческого греческого театра практически всю Грецию. Что дало мне возможность не только насладиться красотами и культурным наследием этой прекрасной страны, но и получить опыт общения со студентами из многих стран, ощутить единство мировоззрения и взглядов на жизнь европейской молодежи. Безусловно, эти стажировки оказали существенное влияние на формирование моего мировоззрения и системы ценностей – европейской, основу которой составляют свобода выбора, права человека и верховенство права.

Уже спустя многие годы, занимаясь научными исследованиями в сфере теории национальной идентичности в Национальной академии наук, я пришел к выводу о том, что именно тогда (согласно психологической науке до 18 лет формируются базовые представления и система ценностей человека) для меня было крайне важно получить этот межкультурный опыт общения. Я осознал, что не смотря на все отличия в социально-политическом и экономическом развитии стран, границы и расстояния между нами, мы все в целом смотрели на мир одними глазами, разделяли единую систему взглядов и культурные ценности. То есть, мы имеем не только общие исторические корни, но и настоящее. Именно тогда я впервые ощутил себя европейцем в полной мере. А если говорить научным языком – произошел процесс формирования наднациональной – европейской идентичности.

С тех прошло уже почти двадцать лет. И особенно приятно, что наш первый и единственный в городе гуманитарный ВУЗ не стоял на месте в своем развитии, а успел совершить «эволюционный рывок» в своем развитии от гуманитарного института до классического университета.

Такими же стремительными темпами развивалась и международная деятельность университета, руководство которого методом проб и ошибок сформировало за эти годы собственную, многоуровневую модель. Она включает в себя комплексное сотрудничество не только с иностранными университетами, но и министерствами образования, министерствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, областными администрациями, мэриями, фондами, государственными и общественными организациями зарубежных стран. Это, в свою очередь, позволяет значительно расширить возможности, направления, а главное — эффективность взаимодействия.

И если в 90-е годы прошлого столетия студенты и преподаватели гуманитарного института имели возможность проходить стажировки в основном лишь в Греции (что для тех времен было уже огромным достижением), благодаря высокому авторитету и личным связям его ректора К.В. Балабанова в этой стране, то за прошедшие с того момента годы география сотрудничества университета, как и количество стажировок его студентов значительно расширилась и увеличилась.

Сегодня чаще всего представители Мариупольского государственного университета, кроме Греции, посещают Италию, Польшу, Кипр, США, Великобританию, Германию, Испанию, Францию, Словакию, Эстонию, Молдову, Грузию и другие страны.

Среди программ, связанных со студенческими обменами, можно выделить три основных типа: учебные, научные и культурные. Все эти программы имеют профессиональную ориентированность и способствуют улучшению профессиональной подготовки выпускников университета, развития научного потенциала студентов и преподавателей. Продолжительность программ колеблется от одного месяца до полного учебного года. В них принимают участие лучшие студенты и преподаватели университета.

Динамику стажировок наглядно иллюстрируют следующие цифры. В течение последних пяти лет 856 студентов и преподавателей МГУ приняли участие в учебных, научных и культурных стажировках в разных странах мира.

Красноречивым свидетельством интеграции МГУ в европейское образовательное пространство является тот факт, что университет является членом многочисленных международных организаций — Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Сети Средиземноморских университетов, Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы.

На базе университета традиционно проходят международные семинары, круглые столы, научно-практические конференции с участием представителей высших учебных заведений, дипломатических учреждений, общественных организаций и фондов.

Что же касается внедрения ключевых документов и идей Болонского процесса в МГУ – процесса европейской интеграции в системе образования на континенте, то здесь следует отметить следующие ключевые достижения университета.

Всем выпускникам выдается Приложение к диплому европейского образца (Diploma Supplement). Подготовка специалистов с высшим образованием в МГУ осуществляется по образовательно-профессиональным и образовательно-научными программам на 3 уровнях высшего образования: бакалаврский, магистерский и образовательно-научный. Для планирования образовательного процесса и оценки результатов обучения в МГУ используется европейская система перевода и накопления кредитов (ЕКТС). В МГУ на основе компетентных подходов разработаны новые образовательно-профессиональные и образовательно-научные программы по всем специальностям. Соискателям высшего образования обеспечивается свободный выбор учебных дисциплин. Внедрены программы академической мобильности для студентов и аспирантов университета, научно-педагогических работников, разработано «Положение о порядке реализации права на академическую мобильность в МГУ» (Приказ Мариупольского государственного университета от 10.11.2016 № 350). Студенты и преподаватели МГУ принимают участие в программах «Эразмус +». В университете проводится подготовка на третьем (образовательно-научному) уровне, соответствующем третьему циклу обучения в соответствии с Болонской конвенцией.

Ярким свидетельством эффективной реализации модели международного сотрудничества является тот факт, что МГУ, несмотря на сложную ситуацию в регионе, постоянно посещают иностранные делегации, представители которых, читают лекции для студентов и преподавателей университета, проводят мастер-классы, участвуют в различных мероприятиях, проходящих на базе университета.

В частности, лишь за прошлый год МГУ посетили 26 официальных иностранных делегаций общей численностью 55 человек. По состоянию на 2016 год университетом подписано 104 соглашения о сотрудничестве с иностранными партнерами.

Одним из магистральных направлений развития университета является изучение и распространение культурного наследия в Украине.

В 2007 году в МГУ создан Институт украинско-греческой дружбы и эллинистических исследований. В состав Института входят научно-исследовательские отделы украинско-греческой дружбы, истории эллинизма стран Причерноморья, истории и культуры греков Украины. Научные достижения ученых университета, высокий уровень подготовки специалистов по новогреческому языку и литературе, развитие международных образовательных, научных, культурных связей университета способствовали признанию МГУ ведущим центром возрождения и развития эллинизма в Украине.

Кроме того в МГУ также активно работают Итальянский, Польский, Израильский и Китайский культурные центры, на базе которых не только студенты и преподаватели университета, но и жители Мариуполя могут изучать язык, культуру и историю этих стран.

Крайне важным для региона в целом с точки зрения европейской интеграции Украины является и то, что на базе МГУ действует Информационный центр Европейского Союза, что в значительной степени способствует информированности населения города о ЕС и европейской интеграции Украины.

Так в 2016 году, при поддержке и координации Информационного центра Европейского Союза, в Мариуполе был организован Библиотечный кластер инновационных услуг в области досуга «Библиотека в 3D формате», в рамках которого Центральная библиотека им. В. Г. Короленко представила Пункт европейского информирования «Все о Европе: читай, слушай, узнавай в библиотеках».

Таким образом, подводя итоги, можем говорить о том, что всестороння заинтересованность зарубежных партнеров в деятельности Мариупольского государственного университета свидетельствует не только об эффективной работе, направленной на обеспечение качественной подготовки студентов, расширение образовательных, научных и культурных связей и позиционирования университета в странах-партнерах ЕС (и не только), но и существенном вкладе университета в европейскую интеграцию Украины в целом.

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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